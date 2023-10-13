وزير المالية الألماني يطالب الحكومة بمراجعة المزايا المقدمة لطالبي اللجوء

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر اليوم الجمعة، إنه يتعين على الحكومة الألمانية إعادة النظر في المزايا الحكومية المقدمة لطالبي اللجوء، متسائلا عما إذا كانت المخصصات سخية للغاية مقارنة بتلك الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال ليندنر، المنتمي لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال، أصغر شريك في الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في ألمانيا اليوم الجمعة: "أعتقد أن دولة الرفاهية الألمانية جذابة للغاية بالنسبة للكثيرين".

وأدلى ليندنر بتصريحاته في مراكش خلال حضوره اجتماعا لصندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن يعود إلى برلين لحضور اجتماع حكومي رفيع المستوى بشأن الهجرة مساء اليوم الجمعة.

وجاءت تعليقات ليندنر وسط تجدد الجدل حول سياسة الهجرة في ألمانيا، حيث ارتفع عدد طالبي اللجوء الذين يتلقون إعانات حكومية لأول مرة منذ أزمة المهاجرين في عام 2015، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة في أواخر عام 2022.

وفي المغرب، شدد وزير المالية على أنه يريد "أن يكون سوق العمل لدينا جذابا وأن يتم التحكم في نظام الهجرة ".

وسلط ليندنر الضوء على مقترحات لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الملزمين بمغادرة ألمانيا، فضلا عن الخطوة التي اتخذتها 16 ولاية ألمانية لتزويد طالبي اللجوء بمزيد من المزايا العينية بدلا من النقد.

وأضاف ليندنر أن حزمة الهجرة التي ستقدمها الحكومة هذا الأسبوع يجب أن تجعل ذلك ممكنا.

لكنه انتقد أحكام العمل للمهاجرين: "ما لا نريده تحت أي ظرف من الظروف هو فتح المجال أمام وسائل جذب جديدة للهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا".