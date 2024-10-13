رئيس الوزراء العراقي: نبذل قصاري جهدنا لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بالتعاون مع الشركاء والأصدقاء الدوليين خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال السوداني خلال اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور العراق، أن "الأولويات التي تعمل عليها الحكومة العراقية في ما يتعلق بأوضاع المنطقة، تتمثل في وقف العدوان الصهيوني على غزّة ولبنان، ومنع الكيان الغاصب من توسعة ساحة الصراع، إضافة إلى إسناد كلّ الجهود المبذولة في هذا المسار، وتأمين وصول موادّ الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهلنا في غزّة، وفي لبنان"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر" أنّ الحكومة العراقية سبق أن حذّرت مرارا من مخططات الكيان نحو توسعة الحرب، وهو ما اتضح جليا لجميع الأصدقاء وصار هدفا عدوانيا مكشوفا أمام المجتمع الدولي".

وأوضح السوداني، أن جهود العراق الساعية إلى منع انتشار الصراع تصبّ بالنهاية في صالح الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة كلها، وحفظ استقرار شعوبها.

من جانبه، أعرب عراقجي، عن تقدير إيران للمواقف العراقية في تهدئة الأوضاع فضلاً عمّا جرى تأمينه من مواد إغاثية للمنكوبين في غزّة ولبنان.

وأكد أن "زيارتنا إلى بغداد تأتي من أجل المزيد من تنسيق الجهود والتشاور في مسارات الأوضاع، وأن بلاده تتفق مع المساعي العراقية لمنع إتساع الحرب".

وذكر البيان أن الجانبين بحثا "العلاقات بين البلدين، وآخر التطورات الإقليمية والدولية".