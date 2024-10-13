إصابة 25 جنديا إسرائيليا في 3 معارك مختلفة بجنوب لبنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن 25 جنديا أصيبوا في 3 معارك مختلفة بجنوب لبنان منذ صباح اليوم الأحد.

وأضافت عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن جراح اثنين منهم وصفت بالخطيرة، و4 بالمتوسطة، فيما باقي الإصابات طفيفة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إصابة 17 جنديا إسرائيليا خلال معارك بجنوب لبنان منذ صباح الأحد، ونقلهم إلى مركز نهاريا الطبي شمال إسرائيل.

كما أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، إصابة جندي احتياط وضابط مقاتل من الكتيبة 9220، لواء عتسيوني (6)، بجروح خطيرة في معركة بجنوب لبنان.

يأتي ذلك في وقت كان قد أعلن فيه حزب الله، التصدي لمحاولة توغل لقوة إسرائيلية في بلدة رامية في قضاء بنت جبيل.

وأشار إلى تفجير عبوة ناسفة في جنود القوة واشتباك مقاتليه معها بالأسلحة، إلى جانب قتل وإصابة عناصر قوة مشاة أخرى حاولت التسلل من قرية بليدا بالنبطية.

كما أعلن في بيان منفصل، اشتباك عناصره بالأسلحة الرشاشة مع قوة مشاة إسرائيلية أثناء محاولتها التسلل من جنوب بلدة القوزح (قضاء بنت جبيل) جنوب لبنان ظهر الأحد.