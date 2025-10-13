 جيش الاحتلال: طواقم الصليب الأحمر توجهت لنقطة التقاء في جنوب غزة لتسلم عدد من المحتجزين - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 10:37 ص القاهرة
جيش الاحتلال: طواقم الصليب الأحمر توجهت لنقطة التقاء في جنوب غزة لتسلم عدد من المحتجزين

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:22 ص

قال جيش الاحتلال، إن طواقم الصليب الأحمر توجهت إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة لتسلم عدد من المحتجزين.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال بعد تسليم سبعة أسرى في الدفعة الأولى من مدينة غزة شمالي القطاع.

ويبلغ عدد المحتجزين الذين يتم تسلميهم في الدفعة الثانية من جنوب قطاع غزة 13 أسيرًا.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، وصول سبعة أسرى إلى نقطة الاستقبال الأولية في ما سماها الأراضي الإسرائيلية.

ويجري إطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة على دفعتين متتاليتين، بدأت الأولى من منطقة "نتساريم" عند الساعة الثامنة صباحا، تليها دفعة ثانية من خان يونس ومخيمات الوسطى في العاشرة صباحا.

وتأتي هذه التطورات ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال مفاوضات شرم الشيخ.

