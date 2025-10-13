نتنياهو يستقبل ترامب لدى وصوله تل أبيب

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب، اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن يلتقي عدداً من المسئولين الإسرائيليين، بالإضافة إلى اجتماع مرتقب مع أسرى إسرائيليين جرى إطلاق سراحهم من غزة.

وحطت طائرة ترامب في مطار بن جوريون، صباح الاثنين، في الزيارة الأولى له إلى إسرائيل منذ إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقدمة مستقبلي ترامب في المطار.

وفي وقت سابق، قال الرئيس ترامب، إن الحرب في غزة انتهت، مشيراً إلى أنه سيجري تشكيل "مجلس سلام" على نحو سريع من أجل القطاع.

وأضاف ترامب، في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية وهو طريقه إلى إسرائيل: "أعتقد أن وقْف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل سيصمد. لدينا الكثير من الضمانات الشفهية بشأن غزة".