الرئيس الإسرائيلي يعلق على بدء تسلم المحتجزين من غزة: صباح يحمل الأمل الكبير

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تعليقا على بدء الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة إنه "صباح يحمل الأمل الكبير والدعاء العظيم. صباح نتطلع فيه إلى المستقبل ونريد أن نرى عودة الجميع، حتى آخر واحد منهم"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر 7 محتجزين إسرائيليين في غزة.

وقال مسئول مشارك في العملية إن حركة حماس الفلسطينية سلمت 7 محتجزين إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي يتضمن في المقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسئول مشارك في العملية قوله إنه من المتوقع إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم.

وأضاف المسئول أيضا أنه من المتوقع إطلاق سراح 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإبعاد بعضهم إلى الخارج اليوم.