معاريف: حماس سمحت للأسرى بالتواصل مع ذويهم عبر الفيديو قبل الإفراج

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن عددًا من الأسرى المفرج عنهم اليوم؛ تمكنوا من التواصل مع عائلاتهم مؤخرًا عن طريق حركة حماس.

وبحسب الصحيفة، فقد أجرى عناصر من الجناح العسكري لحركة حماس اتصالًا مفاجئًا بوالد كلٍّ من دافيد وأريئيل كونيو، وسلموه خلال المكالمة الأسيرين متان تسينغاوكر ونمرود كوهين للتحدث معه، في خطوة وُصفت بأنها غير متوقعة وتثير تساؤلات حول ظروف وأهداف هذا التواصل.

أعلن الصليب الأحمر، منذ قليل، عن تسلّمه أول دفعة من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من شمال قطاع غزة، وعددهم 7 أشخاص، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وكانت حماس قد نشرت في وقت سابق قائمة تضم 20 اسمًا من الرهائن المقرر الإفراج عنهم، بينهم باار أبراهام كوبرشتاين، أفيتار دافيد، يوسف حاييم أوحانا، سيجيف كالفون، أفيناتان أور، إلكانا بوحبوط، ماكسيم هيركين، نمرود كوهين، وآخرون.

يأتي هذا التطور تزامنًا مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن فيها انتهاء الحرب في غزة، وتشكيل "مجلس سلام" لإعادة إعمار القطاع، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيصمد. وتشمل المرحلة الأولى من خطته الإفراج عن 250 معتقلًا فلسطينيًا و1700 آخرين اعتقلتهم إسرائيل خلال العمليات الأخيرة في غزة.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة الأسرى بـ"الحدث التاريخي"، مشيرًا إلى أنه مزيج من "الحزن والفرح" في اليوم الرابع من الهدنة.