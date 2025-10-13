 جيش الاحتلال والشاباك يعلنان تسلم 13 أسيرا إسرائيليا في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 12:10 م القاهرة
جيش الاحتلال والشاباك يعلنان تسلم 13 أسيرا إسرائيليا في غزة

وكالة الأناضول للأنباء
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 11:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 11:41 ص

أفاد بيان مشترك صادر لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بتسلم 13 أسيرًا كانوا محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال البيان، إن الأسرى الذين أُطلق سراحهم في طريقهم إلى قوات الجيش وجهاز الشاباك في قطاع غزة.

وكانت حركة حماس، أنهت تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها بواقع 20 أسيرًا، جرى تسليمهم على دفعتين.

وبالتالي تكون حركة حماس قد أنجزت المرحلة الأولى من الاتفاق بتسليم الأسرى الأحياء لديها، وهو ما أكدته إذاعة الجيش الإسرائيلي التي قالت إنه لم يعد هناك أي أسرى أحياء لدى الحركة.

وسبق أن أعلنت إسرائيل، عن وفاة 26 أسيرا إسرائيليا استنادا إلى الطب الشرعي والمعلومات المخابراتية، في حين لا يزال مصير اثنين، مجهولا.

فيما تتجه الأنظار إلى تسليم إسرائيل مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، علمًا بأنه جرت العادة أن يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء تسليم الأسرى الإسرائيليين

