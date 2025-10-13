قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التاريخ سيذكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه حقق سلامًا وليس حربًا.

وأضاف خلال كلمته أمام الكنيست، اليوم الاثنين، أن استمرار الحرب لـ5 سنوات كان سيؤدي إلى تداعيات كثيرة.

وأكمل: «دعونا نتمتع بالحياة، وإعادة بناء إسرائيل ونجعلها أقوى مما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، والاختيار بالنسبة للفلسطينيين كان موفقًا، أن نتخلى عن الإرهابيين والعملية الإرهابية».

وشدد على الأولوية للتنمية الاقتصادية في غزة، وتحقيق الاستقرار والسلام؛ للتعويض عن كل تلك العقود من الخوف والإرهاب.

وأشار إلى أن هناك دولًا عربية غنية قالت إنها مستعدة لإعادة إعمار غزة، قائلًا إن «الأموال المطلوبة بسيطة بالنسبة لما يملكونه».

وواصل: «أشيد بالدول العربية والإسلامية التي تعهدت بالمساهمة في إعادة إعمار غزة، نحن نحتاج إلى القوة الاقتصادية التي لديهم».

ومن المقرر أن يشارك ترامب في فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تبدأ اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت الرئاسة أن الدول والمسئولين الذين أكدوا المشاركة في قمة شرم الشيخ هم: مصر، الولايات المتحدة، الأردن، تركيا، إندونيسيا، الإمارات، باكستان، الهند، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قبرص، اليونان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أذربيجان، إسبانيا، أرمينيا، المجر، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي.

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.