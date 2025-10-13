أردوغان يلتقي أمير قطر ورئيسة وزراء إيطاليا في شرم الشيخ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مدينة شرم الشيخ المصرية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم في قمة شرم الشيخ للسلام.

وأفاد مراسل الأناضول أن لقاء أردوغان والشيخ تميم جرى بعيدا عن عدسات الصحفيين، ولم يصدر بعد بيان عن الجانب التركي حول فحوى اللقاء.

كما جرى لقاء أردوغان وميلوني جرى بعيدا عن عدسات الصحفيين، ولم يصدر بعد بيان رسمي حول فحوى اللقاء.

وتهدف قمة شرم الشيخ إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وتأتي عقب دخول وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة.