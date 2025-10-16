أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و127 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و127 ألفا و300 فرد، من بينهم 1080 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و261 دبابة، منها دبابتان أمس الأربعاء، و23 ألفا و384 مركبة قتالية مدرعة، و33 ألفا و713 نظام مدفعية، و1520 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1227 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 427 طائرة حربية، و346 مروحية، و70437 طائرة مسيرة، و3859 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و64468 من المركبات وخزانات الوقود، و3977 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.