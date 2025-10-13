أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته وفخره بقيادة الفراعنة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرته التدريبية، وموجهًا إشادة خاصة إلى قائد المنتخب محمد صلاح.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد، مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة MBC مصر 2:" أردت أن يشعر الجمهور بالسعادة، وسعينا لتحقيق الفوز لتحسين تصنيف المنتخب قبل قرعة كأس العالم".

وأضاف:" منتخب مصر من المرشحين للتتويج بكأس الأمم الأفريقية، وسنقاتل للفوز بها لأنها إعداد مهم للمونديال، خصوصًا أن البطولة ستكون صعبة لإقامتها في شمال إفريقيا".

وتابع المدير الفني للفراعنة:" أشعر بالفخر لتأهلي إلى كأس العالم كلاعب ومدرب، لقد اجتهدنا وجعلنا التصفيات تبدو سهلة لأننا نمتلك لاعبين عظماء، ونجحنا في خفض المعدل العمري إلى 25 عامًا، وهو أمر إيجابي للغاية".

وأوضح حسام حسن:" طالبت اللاعبين بالفوز لإسعاد الجماهير التي ملأت المدرجات، لأن منتخب غينيا بيساو ليس سهلًا ويمتلك محترفين في أوروبا".

وأشار إلى أن المنتخب واجه بعض التحديات خلال التوقف الدولي الحالي، قائلًا:" عانينا من ضيق الوقت، حيث خضنا المباريات بعد 3 أيام فقط من بداية المعسكر، كما واجهنا غيابات كثيرة تصل إلى فريق كامل، لكن اللاعبين أثبتوا رجولتهم".

وختم حديثه قائلًا:" محمد صلاح أخي الصغير وابني الكبير، وهو فخر لمصر. هناك من حاول الوقيعة بيننا، لكنه لاعب محترف وخلوق ويدرك جيدًا قيمة منتخب بلاده. تأهلنا دون خسارة، وربما أزعج ذلك البعض، لكننا سنواصل العمل لتحقيق المزيد".