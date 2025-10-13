جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025، والتي تشمل جوائز الجامعة التقديرية، والتشجيعية، وجائزة الرواد، بالإضافة إلى الجائزة التقديرية للمرأة.

وتأتي هذه الجوائز في إطار حرص الجامعة على تقدير جهود علمائها وباحثيها المتميزين، وتشجيع الإبداع والتميز في مختلف مجالات البحث العلمي والابتكار الأكاديمي.

أولًا: جائزة جامعة عين شمس التقديرية:

تمنح الجائزة التقديرية من الجامعة لأعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون بمدرسة علمية متميزة، ويقدمون بحوثا علمية مبتكرة ومنشورة، بالإضافة إلى إسهامات ملموسة للجامعة والوطن، ويشترط أن يكون المتقدم قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في درجة أستاذ.

تخصص الجامعة 17 جائزة تقديرية في ثماني مجالات على النحو التالي:

العلوم الطبية: 3 جوائز

العلوم الهندسية: جائزتان

العمارة: جائزة واحدة

العلوم التكنولوجية: جائزتان

العلوم التربوية: جائزة واحدة

العلوم الأساسية: ثلاث جوائز

العلوم الاجتماعية: أربع جوائز

العلوم الزراعية: جائزة واحدة

وتبلغ قيمة المكافأة المالية للجائزة التقديرية للجامعة: 100 ألف جنيه وشهادة تقدير.

ثانيًا: جائزة جامعة عين شمس التشجيعية:

تمنح جامعة عين شمس الجوائز التشجيعية للعام 2025، وهي مخصصة لشباب الباحثين الذين لا تزيد أعمارهم عن 40 عامًا في 31 ديسمبر 2025، وتستهدف هذه الجوائز أعضاء الهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين) بالإضافة إلى المدرسين والأساتذة المساعدين بالجامعة الذين لديهم أبحاث علمية منشورة، لا تقل عن خمسة أبحاث في مجال التخصص، إضافة إلى أنشطة علمية وإسهامات مجتمعية.

وتخصص الجامعة، الجائزة التشجيعية المقدمة بواقع 10 جوائز في 5 مجالات على النحو التالي:

العلوم الأساسية: جائزتان (جائزة في مختلف العلوم الأساسية - جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية)

العلوم الزراعية: جائزتان (جائزة في مختلف العلوم الزراعية - جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الزراعية)

العلوم الطبية: جائزتان (جائزة في مختلف العلوم الطبية - جائزة للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الطبية)

العلوم الهندسية: جائزتان (جائزة في مختلف العلوم الهندسية - جائزة في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الهندسية)

العلوم الاجتماعية والإنسانية: جائزتان

تبلغ قيمة المكافأة المالية للجائزة التشجيعية للجامعة: 25 ألف جنيه وشهادة تقدير.

ثالثًا: جائزة جامعة عين شمس للرواد

تمنح جامعة عين شمس جائزة الرواد لعلماء الجامعة من الأساتذة الذين أمضوا عشر سنوات على الأقل في الجامعة بدرجة أستاذ، ولديهم أعمال رائدة في مجالات تخصصهم، بالإضافة إلى مساهماتهم المجتمعية والقومية التأسيسية.

تُمنح الجامعة جوائز الرواد بواقع 6 جوائز، حيث تمثل جائزة واحدة لكل من المجالات التالية:

العلوم الأساسية

العلوم الزراعية

العلوم الطبية

العلوم الإنسانية والاجتماعية

العلوم الهندسية

العلوم التربوية

تبلغ المكافأة المالية للجائزة 75 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى شهادة تقدير.

رابعًا: جائزة جامعة عين شمس التقديرية للمرأة

تقديرًا لدور المرأة في المجتمع الجامعي بجامعة عين شمس، تم اعتماد تأسيس جائزة جامعة عين شمس التقديرية للمرأة.

تُمنح جائزة عين شمس التقديرية للمرأة بواقع 4 جوائز، تمثل جائزة واحدة لكل من المجالات التالية:

مجال العلوم التطبيقية (الهندسية / التكنولوجية / البيئية)

مجال العلوم الطبية

مجال العلوم الأساسية / الزراعية

مجال العلوم الإنسانية (الاجتماعية، الآداب، التربية، الفنون)

تبلغ المكافأة المالية لكل جائزة 30 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى شهادة تقدير.

ودعت إدارة جامعة عين شمس، أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لجوائز الجامعة ممن تنطبق عليهم شروط الترشح إلى الإسراع في استيفاء واعتماد جميع متطلبات الترشح في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أن آخر موعد لتسليم ملفات الترشح المعتمدة والمستوفاة لجميع الشروط هو يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، بمقر الإدارة العامة للبحوث العلمية بمبنى الإدارة خلف قصر الزعفران، وأن الإغلاق النهائي لاستلام الملفات لجميع جوائز الجامعة هو الأربعاء 31 ديسمبر 2025. وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة عبر الرابط:

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply