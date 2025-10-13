أردوغان يلتقي ماكرون بشرم الشيخ على هامش مشاركتهما في قمة السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة شرم الشيخ المصرية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في قمة شرم الشيخ للسلام.

وأفاد مراسل الأناضول أن لقاء أردوغان وماكرون جرى بعيدا عن عدسات الصحفيين، ولم يصدر بعد بيان عن الجانب التركي حول فحوى الحديث الذي دار بين الزعيمين.

وتهدف قمة شرم الشيخ إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي"، وتأتي عقب دخول وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل حيز التنفيذ ظهر الجمعة.