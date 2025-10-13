 انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 15.2% خلال اول 10 أيام من أكتوبر - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 6:01 ص القاهرة
انخفاض صادرات كوريا الجنوبية 15.2% خلال اول 10 أيام من أكتوبر

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 5:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 5:53 ص

انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 2ر15 % مقارنة بالعام الماضي في الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية، بلغت الشحنات الصادرة 13 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، مقارنة بـ 3ر15 مليار دولار تم تسجيلها في العام السابق.

وانخفضت الواردات بنسبة 8ر22% على أساس سنوي لتصل إلى 5ر13 مليار دولار خلال الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 500 مليون دولار أمريكي.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 7ر12 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 95ر65 مليار دولار بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.


