أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدولة قطر، معتبرًا أنهم قدموا جهودا حثيثة في ملف الوساطة؛ لإنهاء الحرب.

وأضاف في تصريحات صحفية من على متن الطائرة الرئاسية، قبل أن يهبط إلى مطار بن جوريون، صباح اليوم الإثنين، أن قطر كانت في قلب الأحداث أكثر من بقية دول الخليج؛ مشيرًا إلى تعرضها لأعمال عدائية من أطراف عدة.

واستكمل: "قطر كان لديها بسالة قوية.. ويجب أن يحصلوا على هذا المدح؛ لأنهم عاشوا وسط هذه الظروف".

وأشار إلى عدم إلمامه بشأن دولة قطر في 2017؛ مضيفًا: "لم أكن أعلم عنهم الكثير فيما سبق.. ولكن أقدر جهودهم الآن".

وردًا على سؤال أحد الصحفيين حول تحويل غزة لـ ريفيرا الشرق الأوسط -في إشارة لتصريح ترامب السابق- قال: "لا أعلم عن ريفيرا شيء الآن.. يجب البدء في إزالة الأنقاض، وإزالة التدمير".

ووصل ترامب إلى إسرائيل، حيث سيلقي كلمة أمام الكنيست بعدها سيتوجه إلى شرم الشيخ، لحضور قمة تاريخية من أجل السلام يتخللها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.