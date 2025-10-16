ألمانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع

وقع وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ونظيره الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، بما يشمل البحث وتطوير التكنولوجيا.

وقال بيستوريوس، خلال مراسم التوقيع بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، إن الاتفاقية ستعزز قدرات الدفاع والردع لدى أوكرانيا، كما ستتيح لألمانيا الاستفادة من الإمكانات الابتكارية في أوكرانيا.

وأعرب بيستوريوس عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زخم إيجابي لصناعة الدفاع الألمانية من حيث الابتكار والقدرات والسرعة، واصفا الاتفاقية بأنها صفقة مربحة للطرفين.

وقال بيستوريوس إن المشروعات المشتركة ستشمل أنشطة في مجال الدفاع الجوي، وتسهيل إجراءات العمل والدراسة المتبادلة، إضافة إلى تعزيز التعاون في تدريب القوات المسلحة.

وأضاف الوزير الألماني أن هناك أيضا خططا لتوسيع نطاق تبادل المعلومات بين الجانبين.