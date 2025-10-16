طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطراريا في بريطانيا

هبطت طائرة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، اضطراريا في بريطانيا بسبب حدوث تصدع في زجاجها الأمامي.

ونشر متحدث البنتاجون، شون بارنيل، تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال فيها إن هيجسيث كان في طريق عودته من اجتماع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، عندما هبطت طائرته هبوطا غير مخطط له في بريطانيا بسبب تصدع في زجاجها الأمامي.

وأكد بارنيل أن الطائرة هبطت "وفقا للإجراءات المتبعة"، مشيرا إلى أن جميع من كانوا على متنها، بمن فيهم الوزير هيجسيث، سالمون.

واحتضنت بروكسل، الأربعاء، اجتماعا لوزراء دفاع دول الناتو، وحضر الاجتماع وزراء دفاع من 32 دولة عضوا في الحلف، بالإضافة إلى وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال.