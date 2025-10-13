قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع الراهن يمثل المرة الأولى التي تتحد فيها جميع الأطراف من أجل تحقيق السلام.

وأضاف في تصريحات من الطائرة قبل وصوله إلى إسرائيل، اليوم الاثنين، أنه سيتوجه إلى مصر بعد زيارته لإسرائيل وسيلتقي بكل القادة الكبيرة والمهمة والثرية، مؤكدا أن الجميع يدعم اتفاق غزة.

وردًا على سؤالٍ من صحفية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعلن بعد انتهاء حرب غزة، أجاب ترامب: «الحرب انتهت.. الحرب انتهت.. فهمتم؟».

وعبر الرئيس الأمريكي عن ثقته في أن اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد، وأن هناك الكثير من الأسباب لصمود هذا الاتفاق بعدما أُرهق الجميع لعقود طويلة وليس فقط خلال الماضي القريب، ما يعني أن وقف إطلاق النار سيدوم.

وأشار ترامب إلى أن قوة الاستقرار المقرر نشرها في غزة لن يكون تأثيرها كبيرًا، ولن يتم الاضطرار للجوء إليها كثيرًا، مؤكدا أن الاتفاق قائم وسيكون جيدًا للجميع وللدول العربية المجاورة (لإسرائيل).

ووصل ترامب إلى إسرائيل، حيث سيلقي كلمة أمام الكنيست بعدها سيتوجه إلى شرم الشيخ، لحضور قمة تاريخية من أجل السلام يتخللها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.