سوريا تطالب لبنان بتسليمها مسؤولين في النظام السابق

طلب وزير العدل السوري مظهر الويس من السلطات اللبنانية إتاحة له زيارة سجن رومية في بيروت، وتسليم دمشق مسؤولين في النظام السابق مطلوبين في سوريا.



وقال الويس خلال مؤتمر صحفي في بيروت على هامش زيارة الوفد السوري إلى لبنان، إن هناك توافقا كبيرا بين الجانبين السوري واللبناني فيما يتعلق بالملفات القانونية.



وشدد على أن "الجانب السوري يولي أهمية كبرى لتطوير التعاون القضائي مع لبنان، وهناك تطابق في وجهات النظر بشأن العديد من النقاط، بما في ذلك المسائل القانونية والسياسية".

وأكد أهمية أخذ التغيرات القانونية والدستورية الأخيرة في سوريا بعين الاعتبار، وأن الاتفاقية القادمة ستستند إلى مبادئ العدالة واحترام السيادة بين البلدين.

وأوضح الويس أن "المناقشات تناولت التعاون بين الجانبين في قضايا أمنية عدة، خاصة فيما يتعلق بالموقوفين والمطلوبين السوريين الذين تلاحقهم العدالة السورية، بما في ذلك الفارون التابعون للنظام المخلوع".

وأضاف: "نحن نعمل على تقديم تعاون حقيقي بين البلدين من خلال ملفات متعددة، تشمل القضايا الأمنية والأحداث التي وقعت في لبنان"، موضحاً أن العمل جارٍ من أجل الكشف عن الحقائق وتحقيق العدالة في تلك الملفات.