جوائز نوبل تختتم اليوم بالإعلان عن الفائز في العلوم الاقتصادية

سيجري الإعلان عن آخر جوائز نوبل لهذا العام اليوم الاثنين، عندما تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن اسم الفائز بجائزة عام 2025 في العلوم الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان في ستوكهولم حوالي الساعة 11:45 صباحا (0945 بتوقيت جرينتش).

وذهبت جائزة العام الماضي إلى الاقتصاديين دارون عاصم أوغلو وسايمون جونسون وجيمس أ. روبنسون، وجميعهم مقيمون في الولايات المتحدة، لأبحاثهم حول التفاوتات العالمية في الثروة والازدهار.

وتختتم بجائزة الاقتصاد سلسلة الإعلانات عن جوائز نوبل لهذا العام. وقد تم الكشف عن الفائزين في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام الأسبوع الماضي.

وسيجري تسليم جميع جوائز نوبل رسميا في حفل يقام في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896، مخترع الديناميت ومؤسس الجوائز.

وتبلغ قيمة الجائزة النقدية لكل جائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (1ر1 مليون دولار).

وعلى عكس جوائز نوبل الأخرى، لم يجر تأسيس جائزة العلوم الاقتصادية في وصية نوبل. ويتم تمويلها وتقديمها من قبل البنك المركزي السويدي منذ عام 1969.