رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا

وجّه رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، انتقادات لأسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، معتبرًا أن ظهوره الإعلامي بعد الخروج المبكر من كأس العالم للشباب لم يكن في محله.

وقال السيد، في تصريحات لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن تصريحات نبيه عقب الخروج من البطولة لم تكن موفقة، موضحًا: «كان من الأفضل أن يلتزم الصمت في هذه المرحلة، وألا يتعجل الظهور قبل أن يستعد جيدًا للحديث».

وأضاف أن حصول بعض اللاعبين على بطاقات صفراء أمر طبيعي في كرة القدم، لكن غير المقبول أن يتسبب اثنان من أفراد الجهاز الإداري في الحصول على إنذارين يكونان وراء إقصاء المنتخب من البطولة.

واختتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: «مشهد لاعبي منتخب الشباب وهم يواسون لاعبي تشيلي بعد المباراة يعكس عدم درايتهم باللوائح».