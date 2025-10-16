كريم زكري: شيكابالا أُجبر على الاعتزال

انتقد كريم زكري، نجم الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، حالة التراجع الفني التي يشهدها قطاع الناشئين في كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن المنظومة الحالية تحتاج إلى إعادة بناء شاملة تعتمد على الفكر الاحترافي والتخطيط طويل المدى.

وقال زكري في تصريحات لبرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:« من الضروري أن يضع اتحاد الكرة خطة واضحة لاكتشاف وصقل المواهب الصغيرة بالشكل الذي يضمن استمرار إنتاج نجوم قادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية، خصوصًا المنتخب الأول».

وأوضح أن الأداء الباهت لمنتخب الشباب في كأس العالم في تشيلي «يكشف غياب منظومة إعداد قوية للاعبين في الفئات السنية»، مشيرًا إلى أن «الأمر لا يتعلق باللاعبين أنفسهم بقدر ما هو نتيجة لضعف التنظيم والإدارة الفنية داخل قطاع الناشئين».

وأضاف زكري : «ضعف رواتب مدربي الناشئين يمثل أزمة حقيقية، لأن المدرب الذي لا يجد التقدير المادي لن يستطيع تقديم أفضل ما لديه، وهذا ينعكس على مستوى المواهب وجودة العمل في القواعد الأساسية للكرة المصرية».

وأشاد نجم المصري السابق بالتجربة المغربية، موضحًا أن «المغرب أصبحت نموذجًا يحتذى به بعدما نجحت في تطوير منظومة الناشئين من خلال رؤية علمية واستراتيجية طويلة المدى»، داعيًا اتحاد الكرة المصري إلى السير على نفس النهج للنهوض بالكرة المصرية.

وعن محمود عبد الرازق شيكابالا، قال زكري :«شيكابالا لم يعتزل بإرادته، بل تم إجباره على الابتعاد رغم أنه ما زال قادرًا على العطاء داخل الملعب، الزمالك خسر قائدًا حقيقيًا ولاعبًا يمتلك تأثيرًا فنيًا ومعنويًا كبيرًا، ولا يوجد حتى الآن من يستطيع تعويضه».

واختتم كريم زكري تصريحاته مؤكدًا ثقته في قدرة المصري البورسعيدي على مواصلة التألق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قائلًا:«الاستقرار الإداري والدعم الكبير من كامل أبو علي، رئيس النادي، كانا السبب الرئيسي في الطفرة التي يعيشها الفريق خلال الفترة الأخيرة».