- سيباستيان ليكورنو استقال في 6 أكتوبر بعد يوم من تشكيل الحكومة الأولى

شكّل سيباستيان ليكورنو حكومة ثانية جديدة في فرنسا بعد أن أعاد الرئيس إيمانويل ماكرون تعيينه رئيسا للوزراء.

وفي بيان له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، قال ليكورنو: "شُكّلت حكومة تركز على مهمة توفير ميزانية لفرنسا قبل نهاية العام".

وفي 6 أكتوبر الجاري أعلن ليكورنو استقالته بعد يوم من تشكيل الحكومة الأولى، إثر انتقادات طالتها، قبل أن يُعيد ماكرون تعيينه رئيسا للوزراء، الجمعة.

وأعرب ليكورنو عن امتنانه لكل من "تجاوز المصالح الشخصية والحزبية وشارك في الحكومة"، مؤكدا أن "المهم هو مصلحة البلاد".

وسقطت حكومة يمين الوسط برئاسة ميشيل بارنييه بعد فترة ولاية استمرت 3 أشهر، عقب اقتراح حجب الثقة قدمته المعارضة في 4 من ديسمبر 2024، بسبب الخلافات في مفاوضات موازنة 2025.

وفي 13 ديسمبر 2024، عين ماكرون، فرنسوا بايرو رئيسًا للوزراء، وأعلن أنه سيقود الحكومة إلى تصويت الثقة قبل موازنة 2026، التي انتقدها الفرنسيون بسبب اقتراحها توفير نحو 43 مليار يورو من خلال إزالة بعض الأعياد الرسمية.

إلا أن حكومته سقطت بعد فشلها في الحصول على الثقة في تصويت أجري في 8 سبتمبر الماضي.