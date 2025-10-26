السياحة تنظم ورشة عمل لـ 50 وكيلا سياحيا من بيلاروسيا بالمدن السياحية المصرية

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورشة عمل لـ50 وكيلا سياحيا بيلاروسي للترويج للمقصد السياحي المصري، بمدن كل من العلمين الجديدة والقاهرة والإسكندرية، وذلك بالتعاون مع Intercity، أحد أكبر وأهم منظمي الرحلات بالسوق البيلاروسي.

يأتي تنظيم هذه الورشة فى إطار تنفيذ استراتيجة الوزارة لإبراز تنوع الأنماط والمنتجات السياحية بالمقصد المصري؛ مما يجعل مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات التي لا مثيل لها في العالم تحت شعار "مصر.. تنوع لا يضاهي"، بالإضافة إلى تنويع الأسواق السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.

وتهدف هذه الورشة إلى تعريف السائح البيلاروسي بالمقاصد السياحية الجديدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ما تتمتع به مدينة الإسكندرية من مقومات شاطئية وثقافية وترفيهية، وكذلك مدينة القاهرة ذات التراث الثقافى الثري والرحلات النيلية والترفيهية وغيرها من مقومات سياحية تجعل التجربة السياحية فريدة وغنية.

ومن جانبه، أوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن السوق البيلاروسي يعد من الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للمقصد المصري، ولاسيما في ظل التزايد الملحوظ في حجم الطلب السياحي منه وخاصة إلى المقاصد الشاطئية، علاوة على زيادة حركة الطيران العارض القادمة منه إلى عدد من المدن السياحية المصرية.

كما أوضح أن الهيئة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية للمقصد المصري بالتعاون Intercity، ومن بينها تنفيذ حملة ترويجية مشتركة واستضافة مجموعة من الوكلاء السياحيين والمؤثرين من بيلاروسيا في رحلات تعريفية لمصر.

ويشهد السوق البيلاروسي تسيير رحلات طيران عارض يومياً من العاصمة منسك إلى كل من مدينتي شرم الشيخ والغردقة، هذا بالإضافة إلى قيام Intercity بتسيير 3 رحلات شهرياً إلى مدينة العلمين الجديدة خلال موسم الصيف.