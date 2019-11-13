أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعرف مكان الشخص الثالث في ترتيب القيادة بعد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قتل الشهر الماضي في غارة قادتها الولايات المتحدة.

وقال ترامب، خلال جلسة أسئلة وأجوبة بعد كلمة في النادي الاقتصادي بنيويورك: "لدينا عين على الرجل الثالث له، هذا الرجل الثالث في ورطة كبيرة لأننا نعلم أين هو أيضا"، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان ترامب قد صرح فى وقت سابق بأن واشنطن تراقب القائد الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الرئيس الأمريكى إنه "بفضل المقاتلين الأمريكيين، البغدادي مات، ومات الرجل الثاني في التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3، لقد انتهى عهد الإرهابي، وأصبح أعداءنا يركضون خائفين جدا جدا".

وعقب مقتل البغدادي في الغارة، أعلن التنظيم المتطرف تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلفا له.

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت في غارة جوية الرجل الثاني في التنظيم، حيث رجحت مصادر أن يكون هو أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم "داعش" وجاءت العملية بعد ساعات من مقتل أبو بكر البغدادي.