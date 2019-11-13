قيادة القوات الليبية تعلن تدمير أهداف للإرهابيين فى منطقة سرت

أعلن العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، أن المقاتلات الجوية العربية الليبية تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء من تنفيذ واجبات ومهام قتالية، بعد رصدها من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي.

وقال المسماري في بيان بصفحته على "فيسبوك" اليوم إنه "تم رصد وتحديد أهداف متفرقة في قاعدة القرضابية الجوية في منطقة سرت، وهي عبارة عن غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيرة، وبعض المواقع تستخدم للتخزين وإخفاء الطائرات المسيرة وملحقاتها من الهوائيات ووسائل القيادة الجوية".

وأضاف: "بناء على ذلك تم اتخاذ القرار بتنفيذ غارات جوية بعدة طائرات مقاتلة، انقضت على أهدافها في التوقيت الموحد والمحدد، ونفذت مهامها بكل دقة، ما أدى لتدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص، وتم القضاء على هذا التهديد".

وذكر أن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تؤكد أن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الضربات الموجعة، هو تدمير القدرات والإمكانات وحرمان المليشيات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها، وحرمانها من المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها".

ووفق البيان أكدت القيادة العامة أن السلاح الجوي الليبي يمتلك القدرات الكافية للتعامل مع كل الأهداف باحترافية واقتدار في جميع الظروف ليلاً ونهارا.

وأشارت القيادة العامة في البيان إلى أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات بنسبه 100٪ وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.

واختتم القيادة العامة البيان بقولها إن ذلك" يأتي في الوقت الذي تشهد فيه العمليات العسكرية تطورًا مهمًا في الأداء والقدرات، ومنها قدرات السلاح الجو الليبي، التي أصبحت أفضل مما سبق نتيجة رفع كفاءتها في الاستطلاع الدقيق والمستمر والاستهداف بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر".