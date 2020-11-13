

ضبطت الشرطة النمساوية اليوم الجمعة مخيما سريا لطالبي اللجوء يضم 48 شخصا في منطقة (أوبربوليندورف) بولاية بورجنلاند على الحدود النمساوية المجرية.



وقالت مصادر أمنية اليوم إن حملة مشتركة من الشرطة والجيش في النمسا قامت بتكثيف مراقبة الحدود وتمشيط الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين.



ولفتت المصادر إلى أن أحد المزارعين في بورجنلاند أبلغ الشرطة بمشاهدة اللاجئين يتم اصطحابهم في سيارتين إلى حافة الحقول ثم يختفون، مرجحا أن يكون هناك من يعيشون في الغابة منذ فترة طويلة.



وذكرت المصادر أن الشرطة قامت على الفور بحملة مداهمة وعثرت على مخيم سري للاجئين تحت الأشجار، مشيرة إلى أن ضباط الشرطة تمكنوا من إزالة المخيم السري للمهاجرين غير الشرعيين ويجري حصر المضبوطات وإجراء التحقيق المفصل لضبط شبكة الاتجار في البشر التي تقف وراء تهريب اللاجئين عبر الحدود النمساوية المجرية.