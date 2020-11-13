موريتانيا تدعو المغرب وجبهة البوليساريو إلى التحلي بضبط النفس وتفادي مزيد من التوتر

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دعت موريتانيا المغرب وجبهة البوليساريو إلى التحلي "بضبط النفس وتغليب منطق الحكمة" بعد الاشتباكات التي وقعت اليوم الجمعة بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو في منطقة "الكركرات" شمال موريتانيا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الموريتانية اليوم الجمعة أن نواكشوط "تتابع بقلق بالغ مظاهر التوتر المتزايد على الحدود الشمالية بمنطقة الكركرات".

وطالبت نواكشوط " كل الفاعلين بالسعي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وإلى حل توافقي عاجل للأزمة وفقا لآليات الأمم المتحدة يحفظ مصالح الأطراف ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر".

وذكر البيان أن موريتانيا أجرت في هذا السياق العديد من الاتصالات في مسعى حثيث لنزع فتيل الأزمة.

واندلع قتال اليوم الجمعة بين الجيش المغربي ومقاتلي البوليساريو بعد دخول المغرب للمنطقة العازلة خارج الحزام الأمني الذي أقامته المغرب حول الصحراء الغربية لفتح طريق " الكركرات " الرابط بين الصحراء وموريتانيا.