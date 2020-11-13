إعدام 9 أطنان لحوم فاسدة بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، بالتحفظ على 9 أطنان لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تم ضبطها بحوزة مدير شركة بدائرة القسم، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين، تمهيداً لإعدامها، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ضبط 4.9 طن "مفروم لحوم، مقطعات لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة (مالك مفرمة لحوم بدون ترخيص كائنة بالمرج.

كما تم ضبط 4٫02 طن "مقطعات لحوم – كبدة مستوردة – سجق – جبن رومى – جبن أبيض") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة (مالك محل لبيع المُجمدات بدون ترخيص كائن بالمرج.