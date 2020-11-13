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كشف أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى نادي مصر المقاصة، حقبة رحيله عن فريقه في الموسم الجديد.

وارتبط اسم أحمد عادل بمفاوضات رسمية مع المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري والجونة تمهيدا لرحيله عن المقاصة في الموسم المقبل.

وقال أحمد عادل في تصريحات تلفزيونية لقناة"النهار": "رحلت عن مصر المقاصة وسانضم لنادي الجونة خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء المفاوضات".

وأضاف: "تعاملت مع نادي الجونة باحترافية وهم كذلك، لذا أتطلع لتجربة جديدة مع الجونة".

وأكمل: "وضعت شرطا في حديثي مع مسؤولي الجونة وهو الراحة، خصوصًا في ظل الطريقة الاحترافية التي تشبه أسلوب تعامل النادي الأهلي".