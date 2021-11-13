القومي للسكان: مصر الـ14 عالميا في الزيادة السكانية والثالثة إفريقيا والأولى عربيا

قالت الدكتورة هالة عزام، مدير عام الاتفاقيات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان، إن الزيادة المستمرة في عدد السكان إحدى المشكلات الضخمة التي تؤرق شعوب الدول النامية، ومن بينها مصر، وهذه المشكلة هي سبب مباشر أو غير مباشر في أية مشاكل أخرى قد تحدث للإنسان، حيث تُعبر المشكلة السكانية عن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، معلنة أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث عدد السكان، والمرتبة الثالثة بين الدول الأفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا، ثم الترتيب الرابع عشر بين دول العالم.

وشددت عزام، خلال ندوة تثقيفية بعنوان "الصحة الإنجابية وتأثيرها على الزيادة السكانية"، أمس الجمعة، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، على أن القضية السكانية تبدو معقدة بسبب تشابك ملفاتها، خاصة وأن الوزن السكاني لأي دولة يمثل سلاحاً ذا حدين، فيمكن أن يمثل قيمة مضافة وثروة يجب استغلالها، كما يمكن أن يمثل عبئاً واستنزافاً للموارد.

وأكدت أن تنظيم الأسرة هو الحل لتجنب تبعات الانفجار السكانى الوشيك في المجتمع المصري، موضحة أن تنظيم الأسرة والإنجاب له العديد من الفوائد الاقتصادية على المجتمع و الفرد، حيث أن المُباعدة بين الولادات من تنظيم موارد الأسرة لكل طفل بشكل مُلائم، بينما الولادات المُتقاربة والمُتعددة غالباً ما ترتبط بالفقر، وتُثقل ميزانية الأسرة والبيئة الأسرية مما يُسهِم في ضعف الأداء المدرسي للأطفال بسبب سوء التغذية وعدم قُدرة الوالدين على الاعتناء باحتياجات طفلهما.

فيما أكدت يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن، أن الزيادة السكانية أحد أهم المشكلات التى تواجهها الدولة، مشددة أن الوعى بثقافة الإنجاب يجب أن يتم توزيد طلاب الجامعات به وبدورهم يجب أن ينشروة في مجتمعاتهم المحيطة بهم، وأن الزيادة السكانية تعد بمثابة القنبلة الموقوتة التى يمكن أن تتسبب في خلل كبير في تركيبة المجتمع، فيجب على الطلاب أن يشاركوا في جلسات العصف الذهني للمشاركة في وضع حلول مبتكرة لمواجة مخاطر الزيادة السكانية.

شهدت الندوة حضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية، وداليا علي، مدير التنسيق بالمجلس القومي للسكان بالقاهرة، إيمان زهران، مدير الإعلام بالمجلس القومي للسكان، محمد مبارك، مدير العلاقات العامة بالمجلس القومي للسكان بمحافظة القاهرة، مدحت الوكيل أمين حزب مستقبل وطن بدائرة الوايلي.