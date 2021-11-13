محافظ قنا: توافر أمصال الثعابين والعقارب في المستشفيات والوحدات الصحية

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن مديرية الصحة والسكان وفرت أمصال الثعابين والعقارب في المستشفيات والوحدات الصحية؛ تحسبا لحدوث أي طوارئ في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضاف محافظ قنا، أنه في مثل هذه الظروف تتزايد أعداد المواطنين الذين يتعرضون للدغات العقارب والثعابين لذا بادرت مديرية الصحة والسكان بتوفير كميات إضافية من الأمصال لاستخدامها حال الاحتياج لها.

وأضاف الداودي، أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، خاصة في هذه الآونة التي تشهد تقلبات جوية ويكثر معها انتشار هذه الكائنات الضارة.

وناشد المواطنين التوجه بشكل فوري إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين؛ وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجاني.