قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المركز القومي للبحوث أجرى أبحاثًا على نوع من اللقاحات المصرية الجديدة المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى استكمال الإجراءات السريرية لتلك اللقاحات، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن المراحل ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية مبشرة للوصول إلى لقاح كورونا مصري، لافتًا إلى التوقيع مع إحدى الشركات لإنتاجه بعد حصوله على إجازة من هيئة الدواء المصرية.

وأكد أن مصر قادرة على تقديم لقاح ودواء جديد مضاد لفيروس كورونا عند توفير بيئة مناسبة وقدرة عليمة وبشرية، معلقًا في سياق متصل على ظهور موجة خامسة لـ«كوفيد - 19» في بعض الدول.

وأوضح مستشار الرئيس للصحة، أن الموجات عبارة عن عملية متلاحقة من الإصابة بالفيروسات، قائلًا إن إصابات كورونا عالميًا أكثر من الأعداد المسجلة بكثير؛ لأن بعض الدول لم ترصد الإصابات أو الوفيات.

وأشار إلى أن الموجة الفيروسية عبارة عن عدد متصاعد يوميًا من الإصابات، مضيفًا أن ما يسجل رسميًا في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والأماكن الأخرى يتخطى ألف إصابة يوميًا حتى الآن.

ولفت إلى وجود حالات أخرى تعالج خارج هذا الإطار ما بين متوسطة وبسيطة، متابعًا: «هناك خبرة من الأطباء للتعامل مع تلك الحالات البسيطة والمتوسطة التي تُشفى، والحالات الشديدة أو الشديدة جدًا التي تدخل المستشفيات وتحتاج التنفس الصناعي».

وتنظم وزارة التعليم العالي فعاليات المؤتمر الصحفي بحضور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري "كوفي فاكس" المضاد لفيروس كورونا المستجد، الثانية ظهر غد الأحد 14 نوفمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات الجديدة بالمركز القومي للبحوث بشارع التحرير بالدقي.