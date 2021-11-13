رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد للسيسي على زيادة نشاط الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الاساسية في اطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.

وقد أكد الرئيس علي قوة واستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، معرباً عن الحرص على استمرار العمل المشترك من اجل تعميق الشراكة المصرية الفرنسية.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي على التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر، الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الاوسط مشيراً الى التطور الكبير في العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وكذلك الى الزيارة الأخيرة رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر الماضي واجتماعه معه، مؤكداً العمل علي زيادة نشاط الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصـر في العديد من المجالات ذات الاولوية لعملية التنمية.