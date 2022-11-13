 انفجار إسطنبول.. تمشيط منطقة تقسيم بالمروحيات وإخلاء الميدان - بوابة الشروق
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انفجار إسطنبول.. تمشيط منطقة تقسيم بالمروحيات وإخلاء الميدان

كتبت رباب عبدالرحمن
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 5:15 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 5:16 م

وقع قبل قليل انفجار في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول التركية ، أسفر عن وقوع قتلي والعديد من المصابين.

وأخلت فرق الشرطة التركية شارع الاستقلال ، كما أغلق مسجد تقسيم وشوهدت مروحيات تقوم أيضا بتمشيط جوي لأغراض أمنية، وفقا لموقع "تي ٢٤" الإخباري.

وقال محافظ اسطنبول علي يرلي كايا في بيان على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر ، "اليوم ، وقع انفجار في شارع الاستقلال في منطقة بيوغلو. وتم إرسال فرق الشرطة والصحة ورجال الإطفاء لدينا إلى مكان الحادث. هناك ضحايا والعديد من المصابين".

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار وقع في منتصف الشارع وليس في المحال التي تصطف على الجانبين.

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