 ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة كولينا الدولية للتنس - بوابة الشروق
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ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة كولينا الدولية للتنس

علي البحيري
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 12:46 ص | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 12:49 ص

تأهلت ميار شريف لاعبة التنس المصرية إلى نهائي بطولة كولينا الدولية للتنس فئة 125 نقطة، والتي تقام منافساتها في مدينة كولينا التشيلية خلال الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وصعدت ميار شريف المصنفة 63 عالميا إلى النهائي بعد الفوز على الأمريكية كارولين دوليهايد المصنفة 172 عالميا بنتيجة الأشواط 2-1 (7-6 , 4-6 , 7-6) بعد مباراة استمرت 3 ساعات .

وكانت ميار قد تأهلت لنصف النهائي بعد فوزها على الأمريكية إيما نافارو بمجموعتين دون رد.

جدير بالذكر أن ميار شريف قد توجت مؤخرًا ببطولة بارما المفتوحة للتنس، بعد فوزها على المصنفة السابعة عالميًا اليونانية ماريا سكاري بنتيجة مجموعتين نظيفتين.

 

 

 


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