وزير الخزانة البريطاني: الخطة المالية الجديدة تسعى لجعل أي ركود قصيرا قدر الإمكان

قال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت، إن الخطة المالية الجديدة سوف تسعى لجعل أي ركود قصيرا قدر الإمكان.

وقال في حوار على شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد: "أريد أن أتأكد أن هذا الركود، إذا دخلنا في مرحلة الركود، أن يكون قصيرا وضحلا قدر الإمكان".

وكان الاقتصاد البريطاني قد انكمش خلال الربع الثالث لأول مرة منذ الربع الأول لعام 2021.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هانت سوف يعلن عن خطته في 17 نوفمبر الجاري، حيث يسعى لسد عجز في الموازنة يقدر بأكثر من 50 مليار يورو (56 مليار دولار).

وكانت التقارير التي أفادت أن هانت سوف يعلن رفع عائدات ضرائب الدخل، وتطبيق ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة، وفرض ضرائب على الميراث، قد أثارت ذعرا داخل الحزب المحافظ.

وأوضح هانت أن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب أمر ضروري لخفض التضخم والسيطرة على الدين الحكومي المتزايد.