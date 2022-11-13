أقيم حفل عام بمناسبة مرور 50 عاما على اعتلاء مارجريت الثانية عرش الدنمارك أخيرا اليوم السبت، عقب تأجيلات بسبب الجائحة ووفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.



وهتف آلاف الدنماركيين والسياح خلال رحلة بعربة من قصر أمالينبورج عبر كوبنهاجن ابتهاجا بالملكة الأطول جلوسا على العرش في العالم. وارتدت الملكة "82 عاما"، زيا ورديا ضاربا إلى الحمرة ثم توقفت عند مجلس المدينة، حيث شوهدت وهي تبتسم وتلوح بيدها إلى جانب رئيسة البلدية صوفي هيستورب آندرسون.



وورثت مارجريت عرش الدنمارك بعد وفاة والدها، الملك فريدريك التاسع في 14 يناير 1972، وتضم مملكتها الدنمارك، العضو بالاتحاد الأوروبي، وجرينلاند وجزر فارو.



وكانت تعتزم الاحتفال بالذكرى الخمسين لاعتلائها العرش في تاريخها الفعلي في يناير، لكن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا انتشرت في ذلك الوقت. وتم تأجيل معظم الفعاليات الكبرى إلى سبتمبر.



ووصفت آندرسون الملكة المحبة للفن بأنها مصدر إلهام للكثيرين.



وأضافت: "لقد أرشدت البلاد على مدار 50 عاما في أوقات الرخاء والشدة. إننا فخورون بشدة أنك ملكتنا".