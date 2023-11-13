 جانتس: دعوات استبدال نتنياهو حاليا «ضرب من الجنون» - بوابة الشروق
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جانتس: دعوات استبدال نتنياهو حاليا «ضرب من الجنون»

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 9:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 9:03 ص

عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق المعارض بيني جانتس، دعوات عامة لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" نقلا عن مصادر قريبة من عضو مجلس الحرب الإسرائيبلي.

وقالت المصادر إن جانتس يعتبر دعوات الإطاحة بنتنياهو في خضم الحرب على غزة "ضرب من الجنون".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن القناة الإسرائيلية، أضافت المصادر أن جانتس يعتقد بشدة أن الوقت سيحين للقيام بمراجعة شاملة للمسئوليات فيما يتعلق بالإخفاقات التي أدت إلى هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.


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