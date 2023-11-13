بدء تدريب أوكرانيين على مقاتلات إف 16 في رومانيا

أعلن وزير الدفاع الروماني، أنجيل تيلفار، ونظيرته الهولندية، كايسا أولونجرين، اليوم الاثنين، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف 16 الأمريكية بدأ في رومانيا.

وافتتح الوزيران مركز تدريب إف 16 الأوروبي في قاعدة بورتشا الجوية بالقرب من فيتشتي على بعد نحو 150 كيلومترا شرق العاصمة بوخارست.

وتقدم هولندا ما بين 12 إلى 18 مقاتلة للبرنامج الذي يشارك فيه طيارون رومانيون أيضا، ووصلت أول 5 طائرات إف 16 من هولندا إلى رومانيا قبل أسبوع، وترسل شركة لوكهيد المصنعة لمقاتلات إف 16، معلمين وأفراد صيانة.

وبحسب التقديرات، سوف يستغرق تدريب الطيارين 6 أشهر على الأقل، ومن غير الواضح متى سوف تتمكن أوكرانيا فعليا من نشر المقاتلات في منطقة الحرب.

وتمتلك رومانيا نفسها حاليا 17 مقاتلة إف 16 مستخدمة اشترتها البلاد من البرتغال، وسوف يتم تحديث تلك الطائرات، كما اشترت رومانيا 31 مقاتلة إف 16 أخرى مستعملة من النرويج.

وقال وزير الدفاع، إنه سوف يتم الحصول على أول 8 طائرات من تلك خلال العام الجاري.