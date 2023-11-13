 أطباء بلا حدود تناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف إعدام المدنيين في غزة - بوابة الشروق
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أطباء بلا حدود تناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف إعدام المدنيين في غزة

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
أ ش أ
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 12:39 م

ناشدت الدكتورة جيهان بسيسو المدير التنفيذى لمنظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف "إعدام المدنيين" في قطاع غزة، مشددة على ضرورة رفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول القوافل الإنسانية والطبية فورا وبلا شروط.

وقالت بسيسو ـ في تصريح خاص لقناة القاهرة الاخبارية ـ إن الوضع مرعب في غزة، مضيفة أن المنظمة فقدت الاتصالات بالعديد من طواقمها المتواجدين داخل مستشفى الشفاء منذ الليلة الماضية.

وأضافت أن الجثث منتشرة على الطرقات ولا يوجد أمان لدفن الموتى بسبب القصف الاسرائيلي المتواصل، مطالبة بضرورة وقف الهجمات الفورية بلا أي شروط وتوفير ممر أمن لمن يرغب في ترك المستشفيات وحماية المرافق الطبية وطواقمها.

وأكدت ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني الذي من المفترض أن يحمي المدنيين والمستشفيات والكوادر الطبية، موضحة أن الهدنة الانسانية غير كافية ويجب وقف اطلاق النار بشكل فوري.

وأشارت إلى تعرض مستشفى الشفاء في غزة لقصف مستمر، وأدانت بأشد العبارات كل ما يجري داخل المجمع الطبي وفي محيطه.


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