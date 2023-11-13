ضبط عنصر إجرامي بـ 240 طربة حشيش في المنوفية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط 240 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالمنوفية بقصد الإتجار، وتقدر قيمتها المالية بحوالى مليون و700 ألف جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون و700 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.