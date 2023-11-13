غزة: جيش الاحتلال يعلن قتل 21 من مقاتلي حماس بمستشفى القدس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل عناصر خلية مسلحة تابعة لحركة المقاومة "لحماس"، فتحت النار على قواته من مستشفى القدس في مدينة غزة.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح عناصر الخلية النار على قوات من اللواء مدرع 188 بالأسلحة الخفيفة والـ"إر بي جي"، بينما كانوا وسط مجموعة من المدنيين عند مدخل المستشفى، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال الجيش، إن قواته بدعم جوي ردت على عناصر الخلية ما أسفر عن مقتل 21 منهم، ولم تقع إصابات بين صفوف القوات، ولكن دبابة واحدة تضررت بينران أسلحة الـ"ار بي جي".

وبعد إطلاق نيران أسلحة الـ "أر بي جي"، فر عناصر حماس عائدين إلى داخل المستشفى.

وتابع الجيش في بيان "هذا الحادث مثال آخر على أن حماس تواصل إساءة استخدام المنشآت المدنية بما في ذلك المستشفيات لشن هجمات".

ونشر الجيش مقطع فيديو للمعركة يظهر مسلحين يحملون أسلحة الـ "ار بي جي"، وهم يهرولون إلى داخل المستشفى.

ويشن الكيان الصهيوني هجمات برية وجوية على قطاع غزة، ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس التي تحكم القطاع في السابع من الشهر الماضي، وشملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية، واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.