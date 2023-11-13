مسئول عسكري أمريكي: استهداف قواتنا في سوريا 4 مرات خلال أقل من 24 ساعة

أفاد مسئول عسكري أمريكي، باستهداف القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا بطائرات مسيرة وصواريخ 4 مرات على الأقل، خلال أقل من 24 ساعة.

وقال في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، إن تلك الاستهدافات لم توقع إصابات، مشيرًا إلى أنها تسببت فقط في أضرار طفيفة في البنية التحتية.

وأوضح أن القوات في شمال شرق سوريا تعرضت لـ3 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة مساء الأحد، كما تعرضت للاستهداف مرة واحدة صباح اليوم الاثنين.

وأمس الأحد، شن الجيش الأمريكي ضربات في سوريا استهدفت موقعين، قال إنهما مرتبطان بإيران.

وهذه ثالث مرة تستهدف فيها الولايات المتحدة أهدافا في سوريا مرتبطة بإيران منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي بدأ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا بعد العدوان الإسرائيلي، لعشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ.

وعززت واشنطن تموضعها العسكري في المنطقة، وعبرت عن مخاوف من «تصعيد كبير» ضد جنودها في الشرق الأوسط.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: «نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دقيقة اليوم، استهدفت منشآت في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومجموعات مرتبطة بإيران، في رد على الهجمات المستمرة ضد جنود أمريكيين في العراق وسوريا».

وذكر مسئول دفاع أمريكي لـ«رويترز» أن أحد الهدفين كان منشأة لتخزين الأسلحة، وأضاف أن الهدف الآخر كان منشأة «قيادة وتحكم».

وأوضح أن الولايات المتحدة تجري مراجعة لمعرفة ما إذا كانت الضربتان تسببتا في مقتل أو إصابة أي فرد من الجماعات المتحالفة مع إيران.