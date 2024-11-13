نقابة الأطباء: الطبيبة وسام شعيب غير حاصلة على الماجستير ولا يحق لها إجراء عملية بمفردها

علق الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على حالة الجدل التي أثيرت بشأن حصول طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب صاحبة الفيديو المثير للجدل عن حمل السفاح، بأنها لم تحصل على شهادة ماجستير وبالتالي لا يحق لها فتح عيادة خاصة أو تجري عمليات كمتخصصة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»مساء الثلاثاء، إنّ الطبيبة غير حاصلة على شهادة الماجستير، وهي متدربة في الزمالة المصرية.

وأوضح أن المتدرب غير الحاصل على الماجستير وغير حاصل على درجة أخصائي من النقابة لا يحق له فتح عيادة خاصة، ولا يحق له أن يمارس أي إجراء طبي دون إشراف أخصائي أو استشاري.

وأشار إلى أن النقابة لم تتحقق من أن الطبيبة أجرت عمليات بالفعل في المستشفى الحكومي الذي تعمل به، لكنه وصف وجودها بمستشفى حكومي بالأمر الطبيعي كونها تحصل على برنامج تدريبي تابع للزمالة المصرية تحصل إشراف مدربين، وبالتالي فهي تعمل ضمن مجموعة أو تتكفل بحالة.

ونوه بأن الإجراء الذي سيُتخذ ضد الطبيبة سيكون من خلال لجنة التحقيق وآداب المهنة، وذلك بعدما وردت شكاوى للنقابة مرفقة بالفيديو المتداول لها، موضحًا أن اللجنة ستنظر في الاتهامات وستستدعي الطبيبة.

ولفت إلى أنه بشكل عام، فإنّ أي إشارة إلى المريض بذكر أدلة أو دلائل يمكن من خلالها الاستدلال على شخصية المريض فهذا يمثل إفشاءً لأسراره.