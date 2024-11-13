وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، المبادرة القومية للياقة البدنية تحت شعار "لياقة المصريين" بمركز شباب المساعيد.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مصر 2030، بهدف نشر ثقافة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة لدى جميع فئات المجتمع، من الشباب والفتيات إلى الرجال والسيدات والأطفال.

شهد الحفل مجموعة من العروض الرياضية المتميزة لفريق اللياقة البدنية، إلى جانب إطلاق معسكر رياضي بعنوان “رياضة من أجل التنمية”، ومشروع "ها أنا أحقق ذاتي”، الذي يهدف إلى تمكين الشباب ودعمهم لتحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية. كما تم تفقد الأنشطة الرياضية المختلفة التي يقدمها مركز الشباب، وخاصة التدريبات الخاصة باللياقة البدنية، والتي تمثل أحد أهم محاور المبادرة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز الصحة العامة للمواطنين من خلال الرياضة، قائلا: "مبادرة لياقة المصريين تأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتسعى إلى نشر ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. نسعى لتوفير الفرصة لجميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة بانتظام، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة".