مصدر يكشف تفاصيل القبض على اللاعب صلاح محسن في حادث بالتجمع

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على صلاح محسن لاعب نادي المصري عقب حدوث مصادمة بين سيارته وسيارة شخص آخر بمنطقة التجمع الخامس.

وأكد مصدر أمني لـ"الشروق"، القبض على الطرفين اللاعب صلاح محسن، والمواطن الآخر، مشيرًا إلى إصابة الطرف الثاني بخدوش في الوجه جراء الحادث.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا مفاده وقوع حادث مروري بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مصادمة بين سيارة لاعب نادي المصري صلاح محسن "طرف أول"، وسيارة شخص "طرف ثاني".

تم التحفظ على طرفي الواقعة لحين عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.