وزير الخارجية: نعول على الدور الروحي لبطريرك الكنيسة المارونية بلبنان في الحفاظ على السلم الأهلي

في إطار الدعم المصري للبنان على المستويين الرسمي والشعبي وجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، تواصل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت مع غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية.

أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للبنان في الظروف الحالية، مؤكدًا حرص الجانب المصري على سيادة لبنان ووحدته، وكذلك الأهمية التي توليها مصر لتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية.

كما استعرض وزير الخارجية كافة الجهود التي تقوم بها مصر على المسارين السياسي والإنساني، مؤكدًا أن مصر تعول على الدور الروحي لغبطة البطريرك من أجل الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية اللبنانية.