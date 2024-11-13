إمام عاشور: الخطيب قال لي «لا تخسر جمهور الزمالك»

قال إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي، طلب منه ألا يخسر جمهور الزمالك، بعد انتقاله للنادي الأهلي، وذلك خلال أول مقابلة جمعت بينهما.

إمام عاشور رحل من الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي في يناير 2023، قبل أن يعود سريعًا إلى الأهلي في يوليو من نفس العام.

وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الأهلي: «مقابلتي الأولى مع كابتن محمود الخطيب كانت لمدة دقيقتين فقط، وقال لي جملة واحدة عندما قابلته "ركز في الملعب ولا تخسر جمهور نادي الزمالك"».

وأضاف: «لا يوجد أحد لا يحب كابتن محمود الخطيب، عملت بنصيحة الكابتن محمود الخطيب، ونظرت له مطولًا باستغراب وهو يقول لي هذه الجملة».

وتابع: «وحتى وقتنا الحالي لا أنسى هذه الجملة، وحتى وقتنا هذا حريص على ألا أخسر جمهور الزمالك».

وأوضح: «منذ دخولي للنادي الأهلي لم أقم بأي تصرف يسيء لنادي الزمالك، على العكس أتعرض لمضايقات كثيرة».

وأتم: «أتلقى معالمة في الأهلي كلها حب من المسؤولين وتقدير وحب كبير من جمهور الأهلي».